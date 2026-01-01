Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu için devreye girdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Lyon, yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden birinin Sebastian Szymanski olduğu ifade ediliyor.

BU SEZON TUTUK KALDI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon beklentileri karşılayamayan Szymanski, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE’NİN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-lacivertli yönetimin, D. Kiev’den 9,75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Szymanski için gelecek olası bir teklife ancak kulübün beklentilerini karşılaması halinde sıcak bakacağı öğrenildi. Bonservis bedeli ve ödeme planı, görüşmelerin seyrini doğrudan etkileyecek.

GÖZLER RESMİ TEMASLARDA

Taraflar arasında henüz resmi bir teklif bulunmazken, Lyon’un kısa süre içinde somut adımlar atabileceği konuşuluyor. Szymanski transferi, ara transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olmaya aday.