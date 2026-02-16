Muhalif belediyelere yönelik operasyon ve baskı sonrası bazı belediye başkan ve vekilleri iktidar partisine geçerek yankı uyandırdı.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasıyla yerine vekil olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti ve AKP'ye katıldı.

Gürzel'e rozetini 13 Eylül 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

'EĞİTİMCİ'LER ARASINDA YOK YOK

Gürzel'in son icraatı olan 'medya okulu' ise tartışma yarattı. Belediye tarafından 18-30 yaş arası katılımcılara verilecek kursun 'eğitimci' listesinde ise yok yok.

İktidara yakınlığı ile bilinen çok sayıda isimlerin arasında Fulya Öztürk, Taha Hüseyin Karagöz, Buket Aydın, Başak Şengül, Çağlar Cilara, Türker Akıncı, Hamza Özdemir, Cuma Obuz ve Meliha Ünal var.

Eğitimciler listesi

'YA YALANCI YA DA MANİPÜLATÖR'

Gündemdeki 'medya okulu'nu ve Gürzel'in icraatlarını değerlendiren gazeteci yazar İsmail Saymaz, Halk TV'deki programda başkan vekilinin "CHP seçmeninde biat sistemi vardır. Sorgulamazlar, sadece karşı tarafı kötüler" ifadelerini hatırlatarak "Bu hanımefendi ya korkunç bir yalancı ya da korkunç bir manipülatör" dedi.

'BİZ GİTSEK PARAYA BOĞMUŞ DİYECEKLERDİ'

Saymaz, 'medya okulu'na yönelik ise "Şunu üç ay önce Gürzel CHP'deyken yapsa ve biz gitsek paraya boğmuş diyeceklerdi" ifadelerini kullandı.