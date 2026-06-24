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Kaynak: Haber Merkezi

Meclis Genel Kurulu’nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçim tamamlandı. Oylama sonucunda mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi.

Seçimde Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Genel Kurul’daki oylamaya toplam 289 milletvekili katıldı.

YENER 272 OY ALDI

Yapılan seçimde Metin Yener 272 oy alarak Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Diğer aday Bahtiyar Sazlık ise 14 oyda kaldı. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı.

CHP grubu ise Sayıştay Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya katılmama kararı almıştı.

Seçim sonucuyla birlikte Metin Yener’in Sayıştay Başkanlığı görevine devam etmesi kesinleşti.