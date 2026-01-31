5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında, geçen yıl ihracat başarılarıyla öne çıkan savunma sanayii firmalarına ödülleri verildi. Törende ödüller; Cevdet Yılmaz, Ömer Bolat, Mehmet Şimşek ve Haluk Görgün tarafından takdim edildi.

Açıklanan verilere göre savunma sanayiinin 2025 yılında en fazla ihracat yapan firması ARCA Savunma oldu. ARCA’yı sırasıyla Baykar, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, Otokar, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri ve Alp Havacılık izledi.

Kategori bazında ödül alan firmalar

• Askeri elektronik sistemler, radar ve simülatörler:

Birinci ASELSAN, ikinci Boğaziçi Savunma

• Askeri deniz platformları:

Birinci ASFAT, ikinci HAVELSAN, üçüncü Meteksan Savunma

KOBİ ödülü: AKANA Deniz Teknolojileri

• Kara araçları:

Birinci Otokar, ikinci Nurol Makina, üçüncü BMC

KOBİ ödülü: MENATEK

• Hava taşıtları, motorlar ve parçalar:

Birinci TUSAŞ, ikinci TEI, üçüncü Alp Havacılık

KOBİ ödülü: AKSA İleri Kompozit

• İnsansız hava araçları:

Birinci Baykar, ikinci TUSAŞ, üçüncü STM

KOBİ ödülü: BMS

• Roket ve akıllı füze sistemleri:

Birinci ROKETSAN

KOBİ ödülü: Sinerji Yüksek Teknoloji

• Silah sistemleri ve mühimmat:

Birinci ARCA Savunma, ikinci Samsun Yurt Savunma, üçüncü Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ

KOBİ ödülü: Bahtiyar Av Malzemeleri