CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Meclis’te düzenlediği basın toplantısındaki sözlerinin bilinçli şekilde çarpıtıldığını ve kendisine karşı organize bir trol kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Sözler bağlamından kopartılıyor

Günaydın, CHP iktidarında yargı bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik önerilerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, bu açıklamaların bağlamından koparılarak “yargıyı tehdit” iddiasıyla servis edildiğini belirtti. Paylaşılan içeriklerin aynı yerden kırpılmış 21 saniyelik videolardan oluştuğunu söyleyen Günaydın, kullanılan dilin ve ifadelerin birebir aynı olmasına dikkat çekti.

Açıklamasında söz konusu hesapların “tek merkezden yönetildiğini” öne süren Günaydın, “Merkez aynı, videolar aynı, ifadeler aynı. Bunların tamamı besleme ve maalesef devletten maaşlı” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında dile getirdiği başlıkları da yeniden hatırlatan Günaydın, CHP iktidarında Adalet Bakanı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı görevinden çıkarılacağını, yargı mensuplarının tarafsızlığını zedeleyen parti sembollerinin kaldırılacağını ve anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sona erdirileceğini söyledi.

Amaçlarının yargı üzerindeki yürütme baskısını ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Günaydın, kuvvetler ayrılığına dayalı denge ve denetleme mekanizmasının yeniden kurulacağını ifade etti.

Günaydın, açıklamasını “Allah rakibin bile ahlaklısını ve akıllısını versin” sözleriyle tamamlayarak, kendisine yönelik yürütülen kampanyayı “ahlaki ve entelektüel bir yoksunluk” olarak tanımladı.