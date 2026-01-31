Son dönemde kötü günler geçiren Eintracht Frankfurt'ta bu sezon bireysel anlamda performansıyla adından söz ettirmesine rağmen şansız sakatlıklar yaşayan milli yıldız Can Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

CAN UZUN 2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bundesliga'da son olarak evinde Hoffenheim'a 3-1 kaybettiği maçta asist yapmasına rağmen sakatlanarak oyundan çıkan Can Uzun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulübün açıklamasında, "Can Uzun, TSG Hoffenheim ile oynadığımız iç saha maçında uyluk kasında bir sakatlık geçirdi. 20 yaşındaki oyuncu, bir sonraki duyuruya kadar sahalardan uzak kalacak." denildi.

Sky Sports'un haberine göre, Can Uzun'un 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

21 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI: SAKATLIĞI NEDENİYLE 7 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla toplam 21 maça çıkan ve 8 gol, 5 asistlik performansıyla takımın kilit oyuncularından biri haline gelen Can Uzun sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçırdı.