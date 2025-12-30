Nurbay Usta/ Artvin/ Yeniçağ

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde devam eden kar yağışının ulaşımda olumsuzluklara yol açabileceğini belirterek, alınan tedbirler kapsamında 30 Aralık Salı günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kaymakam Köse açıklamasında, akşam saatlerinde başlayıp yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar yağışı ve soğuk hava koşullarının özellikle ulaşımda risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

“EKİPLERİMİZ 7/24 SAHADA”

Kaymakam Bayram Köse, olası olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Özel İdare ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaları halinde kaymakamlığımıza ve ilgili birimlerimize vakit kaybetmeden ulaşmalarını rica ediyoruz.”

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.