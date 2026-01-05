Savaş hattında görev yapan bir Ukraynalı asker, sırt çantasında bulunan MacBook Air’in bir top mermisi şarapnelini gövdesine hapsederek vücuduna ulaşmasını engellediğini bildirdi.

Alüminyum kasası ağır hasar alan ve üzerinde geniş bir delik oluşan cihazın, darbe enerjisini sönümleyerek koruyucu bir işlev üstlendiği görüldü.

HASARA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Olayın en dikkat çekici yanı ise cihazın aldığı ağır darbeye rağmen hala çalışır durumda olması. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ekranı kırılan ve kasası parçalanan MacBook’un hala görüntü verebildiği ve işletim sisteminin komutlara yanıt verdiği gözlemlendi. Olayı paylaşan asker, cihazın dayanıklılığını şu sözlerle ifade etti:

"Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1? Бо цей витримав уламок від стволки" (M1 MacBook Air'in balistik koruma seviyesi nedir? Çünkü bu, bir top mermisi şarapnelini durdurdu.)

Asker daha sonra cihazın durumuna ilişkin şu eklemeyi yaptı:

"З цього ноутбука можна читати твіти у X" (Bu laptoptan hâlâ X'teki tweetler okunabiliyor.)

Sivil kullanım için üretilen alüminyum gövdeli bir bilgisayarın böylesine ekstrem bir durumda sergilediği direnç, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlar, MacBook’un tek parça alüminyum tasarımının bu tür bir darbeyi emmede kritik rol oynamış olabileceğini belirtti.