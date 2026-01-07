Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak
Meteoroloji, Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik saatler paylaşılırken, sel ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Başta Marmara, Ege ve Batı Akdeniz olmak üzere geniş bir kesimde sağanak yağış ve fırtına beklenirken, üç büyük şehir için de kritik saatler paylaşıldı.
KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA
Yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Özellikle Edirne, Kırklareli ve Edremit Körfezi çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, vatandaşların su baskını ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Rüzgarın ise Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildi.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin verilerine göre üç büyük ilde beklenen hava koşulları şöyle:
İSTANBUL: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
ANKARA: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
KRİTİK UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek risklere karşı şu uyarılarda bulundu:
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
"Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.