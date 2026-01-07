Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak

Meteoroloji, Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik saatler paylaşılırken, sel ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 2

Başta Marmara, Ege ve Batı Akdeniz olmak üzere geniş bir kesimde sağanak yağış ve fırtına beklenirken, üç büyük şehir için de kritik saatler paylaşıldı.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 3

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA

Yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul'da kar yağışı başladı!İstanbul'da kar yağışı başladı!Gündem
Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 4

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Edremit Körfezi çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, vatandaşların su baskını ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 5

Rüzgarın ise Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 6

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin verilerine göre üç büyük ilde beklenen hava koşulları şöyle:

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 7

İSTANBUL: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

ANKARA: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 8

KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek risklere karşı şu uyarılarda bulundu:

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 9

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

"Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 10

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 11
Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 12
Meteoroloji saat verdi... Üç büyük şehri vuracak - Resim: 13
