Emekli zammı sonrası promosyonlarda rakam değişti: En çok veren banka

EMEKLİLER PROMOSYONU BU ŞEKİLDE ALABİLİR

Emekliler promosyondan faydalanması için seçtikleri bir bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri şartı bulunuyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleşebiliyor. Banka değiştirmek için taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade etmeli.