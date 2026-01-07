Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zam oranı geldi. TÜİK tarafından son Aralık ayı verisiyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,19 oranın ek oranda zam yapılacak. Fakat yapılacak zam ile maaşlar 30 bin TL olan açlık sınırına yaklaşamayacak.
Emekli zammı sonrası promosyonlarda rakam değişti: En çok veren banka
Emekli maaş zam oranının ortaya çıkmasının artından bankaların emeklilere sunduğu promosyon rakamlarında da rakamlar tamamen değişti. İşte banka banka promosyonlar...
Emekli maaş zamlarının ortaya çıkmasının ardından emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlarda da tutarlar değişmeye başladı.
İŞTE BANKA BANKA PROMOSYONLAR
Peki hangi banka promosyonda ne kadar veriyor? Yeniçağ olarak bankaların yeni promosyon tutarlarını çıkarttık. İşte bankaların ocak ayı itibarıyla güncel promosyon tutarları:
QNB: 31.000 TL’ye Varan Toplam Ödeme Sektörün en yüksek tekliflerinden birini sunan QNB; 20.000 TL koşulsuz nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak; fatura talimatına 3.000 TL, kredi kullanımına 2.500 TL ve ek hesap kullanımına 2.500 TL tanımlayarak toplam faydayı 31.000 TL'ye çıkarıyor.
AKBANK: 30.000 TL Ödül Fırsatı Akbank, 15.000 TL nakit promosyonun üzerine; fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını daveti gibi ek görevlerle toplam ödül tutarını 30.000 TL
ING: 28.000 TL Nakit Destek Maaşını taşıyanlara hiçbir ek koşul sunmadan 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapan ING, çeşitli yan kampanyalarla bu tutarı toplamda 28.000 TL'ye ulaştırıyor.
YAPI KREDİ: 25.000 TL Toplam Ödül Maaş baremine göre 15.000 TL temel promosyon veren banka; fatura talimatı ve kart harcamalarıyla birlikte 10.000 TL ek ödül ekleyerek 25.000 TL ödeme sağlıyor.
GARANTİ BBVA: 25.000 TL Promosyon ve Bonus Ocak 2026 kampanyası dahilinde 15.000 TL net nakit ödeme yapan Garanti; Bonus kart harcamaları ve sigorta poliçeleriyle sağlanan ek faydayı 25.000 TL'ye tamamlıyor.
TEB: 12.000 TL ana promosyona ek olarak 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL veriyor.
DENİZBANK: Maaş tutarı ve ürün kullanımına bağlı olarak toplamda 15.000 TL'ye varan seçenekler sunuyor.
İŞ BANKASI: Maaş taşıma taahhüdüne ek olarak, 2 adet fatura talimatı veren müşterilerine 1.000 TL MaxiPuan hediyesi tanımlıyor.
KAMU BANKALARI (Ziraat & Vakıfbank): Kamu tarafında ödemeler, maaş tutarına göre belirlenen baremlerle 12.000 TL seviyesine kadar yükselmiş durumda.
EMEKLİLER PROMOSYONU BU ŞEKİLDE ALABİLİR
Emekliler promosyondan faydalanması için seçtikleri bir bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri şartı bulunuyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleşebiliyor. Banka değiştirmek için taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade etmeli.