Son dönemlerde adeta patlama yaşanan sahte altına yönelik yeni önlemler alınıyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, altında sahteciliğin önlenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından önümüzdeki nisan ayında Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını açıkladı.

'BİR GRAM İÇİN DE BİR KİLO ALTIN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK'

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Jewellery Antalya fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Burak Yakın, altının artık bandrolle üretilip sertifikalandırılacağını şu şekilde aktardı:

“Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak. Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız"

NAKİT DÖNEMİ BİTİYOR

Bu düzenlemeyle bankadaki altın birikimiyle konut almak isteyenlerin altının beyan belgesini ibraz etmesi gerekecek. Belge olmadığı takdirde banka işlemi gerçekleştirmeyecek.

KMTS'nin yürürlükte olmasıyla nisan ayından sonra kuyumcular, altın satışında nakit para almayacak. Tüm altınların bandrollü olarak kayıt altına alınacağı sistemde ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve IBAN'a para transferi üzerinden yapılacak.