İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda inceleme başlattı.

Yapılan tespitlerde, sosyal medya hesapları üzerinden bir şirketin bilgileri üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi.