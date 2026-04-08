Süper Lig’in ertelenen 27. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası moral arayan sarı-kırmızılılar, puan avantajını korumak için İzmir deplasmanında 3 puanı hedefliyor.
Göztepe-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler: Karşılaşmanın detayları
Sinan Başhan
Süper Lig’de dengeleri etkileyebilecek bu kritik mücadele, bugün oynanacak. İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Galatasaray şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, Göztepe ise taraftar desteğiyle puan arayacak.
MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe ile Galatasaray arasındaki bu heyecan dolu Trendyol Süper Lig mücadelesi, naklen ve canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray’da kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane, Göztepe karşısında sahada olacak. Ancak Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen bu mücadelede forma giyemeyecek.
Brezilya dönüşünde sol ayak bileğinde hasar ve kemik ödemi tespit edilen Gabriel Sara’nın da ilk 11’de yer alması düşük ihtimal olarak görülüyor. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da İzmir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
OKAN BURUK'UN PLANI
Teknik direktör Okan Buruk’un, hücum hattındaki verimlilik sorununu çözmek adına Leroy Sane’ye ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekip, puan avantajını korumak ve şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmak için sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
3 İSME NEŞTER
Okan Buruk’un Göztepe maçı öncesi ilk 11’de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang’ın kulübeye çekileceği ifade ediliyor.
Bu isimlerin yerine Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Leroy Sane’nin ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
GÖZTEPE'DE EKSİKLER
İzmir temsilcisinde Bokele, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlıkları bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır’ın maçta görev yapması beklenmiyor.
GÖZTEPE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Lis - Taha - Heliton - Allan - Arda - Dennis - Miroshi - Cherni - Antunes - Jeferson - Juan.
Galatasaray: Uğurcan - Boey - Sanchez - Singo - Eren - Torreira - Lemina - Sane - Yunus - Sallai - Barış.