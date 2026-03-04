Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar’da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Yavaş, Pursaklar’daki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Yavaş, "Bu mübarek günde Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri inşallah kabul etsin. Yine aynı zamanda Cenab-ı Allah hep beraber, birlik beraberlik içerisinde ağız tadıyla hem önümüzdeki bayrama, nice bayramlara, nice güzel yıllara ve hep birlikte nasip etsin inşallah" dedi.

Programa katılan şehit ve gazi yakınlarına da şükranlarını sunan Yavaş, “Bugün burada şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve onların aileleri de var. Öyle önemli günlerdeyiz ki. Bu evlatlar bu vatan uğruna şehit oldular. Neden? Bu vatanı böldürmemek için, dışarıdan yapılan saldırıları da engellemek için. Hayatlarını verdiler. Dolayısıyla biz onlara ne yaparsak borcumuzu ödeyemiyoruz. Ama en azından ailelerin tüm taleplerini yerine getirerek onlara şehit ve gazi ailesi olmanın gururu tattırmak durumundayız” dedi.

"BİZİ BİZ YAPAN EN ÖNEMLİ DEĞER; TEHLİKE ANINDA BİR ARAYA GELEBİLMEMİZDİR"

Türkiye’nin bugünlere şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde ulaştığını belirten Yavaş, “İyi ki vatanımız var, bayrağımız var. Camilerimizden ezan sesi dinmiyor. Bu toprakları bize yurt eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Harbi’nden bugüne kadar emek veren, can veren herkese şükran borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yavaş, "Densizce ‘Sırada Türkiye var’ gibi ifadeler kullananlar oluyor. Bu millet tarih boyunca tehditler karşısında nasıl kenetlendiyse, bugün de aynı kararlılığa sahiptir" dedi.

Türkiye’yi güçlü kılan en önemli özelliğin birlik ruhu olduğunu vurgulayan Yavaş, “Bizi biz yapan en önemli değer; bir tehlike anında hiçbir farklılığa bakmadan bir araya gelebilmemizdir. Bu bizim en büyük gücümüzdür. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Yavaş, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.