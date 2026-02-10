Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Serie A ekibi Cagliari'ye katılan Semih Kılıçsoy İtalyan kulübünde yeniden değerini kanıtladı.

CAGLIARI'DE SEZON BAŞI BEŞİKTAŞ'TAKİ SON DÖNEMİYLE BENZERLİK GÖSTERDİ

Beşiktaş'ta son döneminde yeterli süre bulamayan ve oyuna hep sonradan dahil olarak gol yollarında yetersiz kalan Semih Kılıçsoy önemli bir meydan okuma yaparak Cagliari'ye katıldıktan sonra bir süre benzer bir senaryoyla karşı karşıya kaldı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN PISA MAÇI KIRILMA OLDU

Cagliari'de uzun süre yedek kulübesinde bekledikten sonra 21 Aralık'ta ilk kez 11'de şans bulduğu Pisa maçında ağları havalandırarak göze giren Semih Kılıçsoy o tarihten itibaren düzenli bir şekilde oynamaya ve gollerini sıralamaya başladı. Serie A'da 15 maçta toplam 612 dakika süre alıp 4 gol kaydetti.

CAGLIARI'NİN FORM DURUMU DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ligde çalkantılı bir dönem geçiren Cagliari'de genç yıldızın performansı takımı da yukarı çekti.

Semih Kılıçsoy'un düzenli olarak forma giymeye başladığı Pisa karşılaşmasıyla birlikte Cagliari, Serie A'da oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

ARTIK BONSERVİSİ KONUSUNDA DAHA SIK AÇIKLAMALAR GELİYOR

Ligde 28 puanla 12. sırada yer alan Cagliari'de Semih Kılıçsoy'un performansı dikkat çekerken kulübün sportif direktörü Guido Angelozzi son dönemde genç oyuncunun bonservisinin alınıp alınmayacağına yönelik sorularla sık karşılaşır oldu.

GUIDO ANGELOZZI: 'SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİNİ ALMAMAK DELİLİK OLUR'

Daha önce de bu konuyla ilgili pozitif görüşlerini aktaran Guido Angelozzi bu kez Semih Kılıçsoy ilgili tutumlarını daha net bir şekilde ifade etti.

Angelozzi, "Semih Kılıçsoy çok yetenekli ve Avrupa'da onu izleyen birçok takım var. Bonservisini almamak delilik olur! Böyle devam ederse 40 milyon euro değerinde bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.

CAGLIARI SEMİH İÇİN BEŞİKTAŞ'A 12 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Beşiktaş ile yapılan anlaşma gereği Cagliari'nin 12 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah beyazlı kulüp eğer bu transfer gerçekleştirse 21 yaşındaki forvetin sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkına da sahip olacak.