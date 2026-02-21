Avrupa’da gerçekleştirilen büyük çaplı bir araştırma, şarj edilebilir hibrit otomobillerin (PHEV) resmi test verilerinde belirtilen yakıt tüketim seviyelerinin çok daha üzerinde enerji harcadığını ortaya koydu. Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin PHEV düzenlemelerini gözden geçirmeye hazırlandığı bir dönemde yayınlandı.

GERÇEK KULLANIMDA ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Almanya merkezli Fraunhofer Institute tarafından yürütülen araştırma, Avrupa genelinde 981 bin 35 araca ait iç yakıt tüketim verilerini inceledi. Araştırma, PHEV’lerin resmi test prosedürü olan WLTP verileriyle karşılaştırıldığında, bu araçların çok daha fazla yakıt tükettiklerini gösterdi. Avrupa’daki mevcut düzenlemelere göre, PHEV’lerin ortalama 100 kilometrede 1,57 litre yakıt tüketmesi bekleniyor. Ancak gerçek kullanımda bu rakam, 6,12 litreye kadar çıkıyor. Bu da resmi test verilerine göre 3,26 kat daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor.

ELEKTRİKLİ MODDA DAHİ YÜKSEK YAKIT TÜKETİMİ

Araştırma, PHEV’lerin elektrikli modda, yani bataryalarının boşaldığı elektrik ağırlıklı sürüş modunda (CD), dahi beklenenden çok daha fazla yakıt harcadığını gösterdi. WLTP verilerine göre bu modda ortalama tüketim 1,57 L/100 km olarak hesaplanırken, gerçek verilerde bu oran 2,98 L/100 km’ye çıktı. Bu da, içten yanmalı motorun elektrikli modda dahi daha sık devreye girdiğini gösteriyor.

ŞARJ ETME SIKLIĞINA MARKA BAZINDA BAKIŞ

Araştırma, PHEV araçların şarj edilme sıklığını da marka bazında inceledi. Daha uygun fiyatlı markalarda araçların daha sık şarj edildiği gözlemlenirken, lüks markalarda bu oran daha düşük oldu. Özellikle Porsche için çıkan veriler dikkat çekti; ortalama bir Porsche PHEV, 27 bin kilometre kullanımda sadece 7 kWh elektrikle şarj edilmiş görünüyor. Porsche araştırmaya dahil edilen 11.307 aracın yarısından fazlası ise şarj edilmeden kullanılmış.

Benzer şekilde Bentley ve Ferrari gibi lüks otomobil markalarının araçları da en az şarj edilen araçlar arasında yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DÜZENLEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Avrupa Birliği, PHEV’lerin emisyon hesaplamasında kullanılan katsayının güncellenmesiyle bu araçların elektrikli kullanım sürelerini daha doğru bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor. 2025 yılı itibariyle emisyon düzenlemeleri kapsamında bu katsayının revize edilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, PHEV’lerin halihazırda elde ettiği yüksek emisyon kredilerinin önemli ölçüde azalmasına neden olabilir. 2027 için ise daha gerçekçi bir güncelleme yapılması bekleniyor.

Otomotiv üreticileri ise mevcut sistemdeki avantajlarını kaybetmemek için yoğun lobi faaliyetleri yürütüyor.

EKSTRA CO2 EMİSYONU RİSKİ

Araştırma, planlanan değişikliklerin uygulanmaması durumunda, önümüzdeki 20 yıl içinde 23 ila 25 milyon ton ekstra CO2 emisyonu ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, 2027’deki planlanan güncellemenin gerçekleşmemesi, yaklaşık 7 milyon ton ek emisyona yol açabilir.