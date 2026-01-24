AHMET TAKAN - DERİN ANALİZ

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir zamanlar El Kaide üyesi olan Colani’nin yakalanması için koyduğu 10 milyon dolar ödüle rağmen nasıl oldu da kravat takıp, takım elbise giyip Cumhurbaşkanı oldu? Terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri olan Colani’nin 8 Aralık 2024’ten sonra uluslararası Batı koalisyonunun ve Türkiye’nin de desteklediği isim olarak, Ahmet El Şara gerçek adıyla Suriye geçiş döneminin Cumhurbaşkanı olması gerçekten çok dikkat çekici.

Bunun da çok derin hikâyesi var. Derinlere inmeden önce kısaca referans kaynaklarımıza bakalım;

Ömer Çelikdönmez; gazeteci- yazar. Başbakanlıkta çeşitli dönemlerde önemli görevlerde de bulundu. Ben, kendisini -özellikle Hakan Fidan döneminde- MİT’e çok yakın olarak bilirim. Sene, 2018. Hakan Fidan’ın, Tayyip Erdoğan’dan MİT Başkanlığı’ndan affını istediği iddiaları ile çalkalandığı günler… dikGazete’de 25.08.2018’de Ömer Çelikdönmez, “Hakan Fidan sonrası MİT Başkanlığı için adı geçen 6 isim!” başlığı ile oldukça dikkat çekici uzun bir yazı kaleme almıştı. O yazıdan sadece bir bölüm;

“FİDAN SONRASI MİT BAŞKANLIĞI İÇİN KULİSLERDE GEÇEN 6 İSİM…

Başkent kulislerinden hareketlendiren bu söylentiyle gözler, Hakan Fidan sonrası MİT Başkanını aramaya başladı.

İkisi kurum içinden, biri kuruma TSK’dan intikal, üçü ise şu anki TSK kadrolarından olmak üzere altı adaydan söz ediliyor.

-EMEKLİ ALBAY KEMAL ESKİNTAN DARBE GECESİNDE...

Kurum içinden Teşkilat Başkanlığına ismi geçen bir başka güçlü aday ise halen Özel Faaliyetler sorumlusu emekli Albay Kemal Eskintan.

Bir rivayete göre eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Orgeneral Aytaç Yalman’ın akrabası. S.S. Yurtkent Ankara Villaları Konut Yapı Kooperatifi’nin 17 Haziran 2015 tarihli toplantı tutanağında yönetim kurulu yedek üyesi görülüyor.

2 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da ölen, 57. Hükümet’in İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Eylül 2001’de Suriye İçişleri Bakanı Mohammed Harba ile ‘işbirliği anlaşması’ ve ‘geri kabul anlaşması’ imzaladığında kendisi ile Şam’a giden heyette İstihbarat Yüzbaşı Kemal Eskintan da yer almıştı.

İran istihbaratını yakından tanıyor.

Teşkilata intisabı Hakan Fidan’ın önce müsteşar yardımcısı sonra müsteşar olduğu döneme rastlıyor.

Teşkilat hiyararşisinde önce Koruma Daire Başkanı oldu.

Hakan Fidan, Erdoğan tarafından 2010’da istihbarat teşkilatının başına getirildiğinde, Fidan da Eskintan’ı seçkin ekibine dahil etti.

Eskintan’ın ordudan sonra yeni görevi VİP derecesindeki stratejik makamlarda görev yapan üst düzey devlet memurlarının can ve mal güvenliğini sağlamaktı.

TSK’dan Albay rütbesiyle emekli olmadan önce, Orta Doğu masasına bakıyordu.

İyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

Suriye’deki Arap aşiretlerle temaslarda onun emeği çok.

Özellikle Şammar aşiretiyle güçlü bağlantıları var.

PYD eski eşbaşkanı Salih Muslim’le Hakan Fidan’ı bir araya getirmesiyle tanınıyor.

Eskintan’ın 2011’den bu yana Tunus ve Libya’dan Mısır ve Suriye’ye uzanan ‘Arap Baharı’ devrimlerinde rolü çok büyük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı nedeniyle kurum içindeki ulusalcı kanadın tenkitlerine aşina.

Şu an 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve eşini sağ salim evine ulaştıran da Eskintan.

Nasıl mı?

15 Temmuz darbe gecesinde, Zekai Aksakallı’yı almaya gelen koruma aracına saldırı oldu ve ÖKK Komutanı ile araç buluşamadı.

Bunun üzerine MİT’ten Kemal Eskintan’ı arayan Aksakallı, kışlayı darbecilerden temizlemek üzere giden arkadaşları için silah ve mühimmat talebinde bulundu.

MİT, talebi onayladı.

Saat 10.38’de Zekai Aksakallı, MİT yetkilisi Kemal Eskintan tarafından sağlanan zırhlı araç ile kışlaya gelerek emir-komutayı yeniden eline alabildi.”

* * *

Başkentin deneyimli gazetecileri bilirler; Kemal Eskintan gerçek bir saha adamıdır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile arası çok iyidir.

Kestirmeden gidelim. Suriye’de Başer Esad döneminde Türkiye’nin destek sağladığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yapılanması vardı. Ankara, bu yapı içinden bir lider çıkarmak için çok gayret gösterdi ama olmadı. Sonra, bir gün, perde arkasında kalarak Kemal Eskintan devreye girdi. Eskintan’ın Başer Esad’ın yerine önerdiği isim Ahmet El Şara’ydı. Önce Hakan Fidan sonra Recep Tayyip Erdoğan ikna edildi. Ankara, Esad sonrasında yerini alacak ismi bulmuştu. Ama bu Türkiye’nin tek başına karar alıp, devreye kolaylıkla sokabileceği bir plan değildi. Uzun uğraşlarla ABD ve İngiltere ikna edildi. Ve kellesine 10 milyon dolar ödül konulan Colani, bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara!..