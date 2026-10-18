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AJet'in İstanbul-Saraybosna seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra yaşanan kuş çarpması nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kokpit camındaki görüşün kısıtlanması üzerine pilot, İstanbul'a geri dönme kararı aldı.

2 BİN METRE İRTİFADA KUŞ ÇARPTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitmek üzere saat 09.48'de havalanan VF99 sefer sayılı AJet uçağı, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

TC-VFE kuyruk tescilli Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına, yaklaşık 2 bin metre irtifada seyir halindeyken kuş çarptı.

PİLOT HAVA TRAFİK KONTROLÜYLE İLETİŞİME GEÇTİ

Kuş çarpmasının ardından kokpit camında görüş kısıtlaması meydana geldi. Uçağın pilotu, Kırklareli üzerinde bulunduğu sırada hava trafik kontrol birimiyle iletişime geçerek yaşanan durumu bildirdi.

Görüş koşullarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle uçuşun sürdürülmemesine karar verildi. Bunun üzerine uçak, kalkış yaptığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi.

50 DAKİKA SONRA İSTANBUL'A İNDİ

Saat 09.48'de havalanan yolcu uçağı, geri dönüşün ardından saat 10.38'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Böylece Saraybosna seferini gerçekleştirmek üzere havalanan uçak, kalkışından yaklaşık 50 dakika sonra yeniden İstanbul'a dönmüş oldu.