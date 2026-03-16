Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük karşısında alınan sürpriz yenilginin ardından Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulüpte maçtan bir gün sonra 'acil' koduyla bir toplantı düzenlendi. Kulüp binasında gerçekleştirilen görüşmede Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Saran, teknik heyetle yola devam kararı aldıklarını açıklamıştı.

TEDESCO RAPOR SUNDU

Toplantının perde arkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Sadettin Saran’ın son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Tedesco’dan detaylı bir rapor istediği ve eğer İtalyan teknik adamın vereceği cevapların tatmin edici olmaması halinde yollarını ayırmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

'SAKATLIKLAR ETKİLİ OLDU'

Domenico Tedesco’nun toplantıda özellikle sakatlıklar ve kadro eksikliklerine dikkat çektiği ifade edildi.

Tedesco'nun sakatlıklar nedeniyle tam kadro antrenman yapılamadığını, son dönemde düzenli olarak oyuncularıyla çalışamadığını, dünyanın tüm takımlarının sakatlıklardan bu şekilde etkilediğini söyledi.

Ayrıca Alman teknik adamın net bir santrfor transferinin yapılmaması ve stoper eksikliğinin de puan kayıplarında etkili olduğunu dile getirdiği belirtildi.

SARAN’DAN UYARI: 'KREDİNİZ SINIRSIZ DEĞİL'

Toplantıda Başkan Sadettin Saran’ın ise takımın mücadele kimliğine vurgu yaptığı ifade edildi.

Saran, daha önce defalarca dile getirdiği 'tekmeye kafa uzatan takım' kimliğinden uzaklaşmanın kabul edilemeyeceğini belirterek teknik ekibe uyarıda bulundu.

Domenico Tedesco’nun kalan haftalarda takımı toparlayacağına ve şampiyonluk yarışı ile Ziraat Türkiye Kupası hedefini son ana kadar kovalayacaklarına dair söz vermesinin ardından yönetim teknik direktörle yola devam kararı aldı. Ancak Saran’ın teknik heyete kredilerinin sınırsız olmadığını da açık şekilde ilettiği öğrenildi.