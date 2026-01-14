İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 sabahı gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde uzun süre devam etmiş çok sayıda vatandaş gözaltına alınmıştı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, konuyla ilgili dün görülen bir dava dikkat çekti. 19 Mart sürecinde İstanbul Saraçhane’de düzenlenen eylemlere katılan çocuklar hakim karşısına çıkarıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER!

25 Mart’ta Saraçhane’de gözaltına alınan beş kişi 18 yaşından küçük çocuktu. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen beş çocuğun iddianamesinde yargılanmalarının gerekçesi şöyle anlatıldı:

“Yasaklama kararına rağmen 25 Mart 2025 günü saat 19.00 sıralarında Bozdoğan Kemerleri, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan şahısların eylem yaptıkları, bunun üzerine kolluk görevlilerince eylemleri devam eden gruba eylemi sonlandırmaları yönünde ses yükseltici cihaz marifetiyle grubun duyabileceği ölçüde birçok kez ikaz yapılarak eylemlerine son vermelerinin anons edildiği, akabinde uyarı ve ikazlara uymayarak dağılmamakta ısrar eden toplamda 41 şahsın polis memurlarınca yakalandığı, yakalanan şahıslar arasında beşinin suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşıldı.”

Çocukların “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan cezalandırılması istendi. Miting alanında herhangi bir taşkınlık yapmadıklarını ifade eden çocuklar suçlamayı kabul etmedi.

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, “Yeterli, kesin, somut, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğini” vurgulayarak yargılanan dört çocuğun beraatına karar verdi. Bir çocuğun dosyası ise ayrıldı.