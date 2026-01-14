Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Husumetlilerinden kaçan Y.A., Kuran kursunun binasına girdi.
İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Y.A.’ye ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.’yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Yapılan kontrolde Y.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.