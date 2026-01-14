Yeniçağ Gazetesi
14 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz?

500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz?

Otomobil piyasasında son durum ne? 500 bin liraya 2. el otomatik otomobiller neler? İşte detaylar...

Barış Önal Barış Önal
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz? - Resim: 1

Alım gücünün düşmesi nedeniyle otomobil almak hayal oldu. Peki 500 bin liraya hangi otomatik otomobiller alınabilir?

1 6
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz? - Resim: 2

PEUGEOT 308: 2009 Model - 322 bin KM - 500 bin TL

2 6
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz? - Resim: 3

OPEL ASTRA: 2005 Model 226 bin KM - 500 bin TL

3 6
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz? - Resim: 4

RENAULT FLUENCE: 2012 Model - 303 bin KM - 500 bin TL

4 6
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz? - Resim: 5

SEAT PUNTO: 2012 Model - 240 bin KM - 500 bin TL

5 6
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz? - Resim: 6

FİAT PUNTO: 2012 Model - 213 bin KM - 500 bin TL

6 6
