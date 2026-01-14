Alım gücünün düşmesi nedeniyle otomobil almak hayal oldu. Peki 500 bin liraya hangi otomatik otomobiller alınabilir?
500 bin liraya hangi otomatik otomobilleri alabilirsiniz?
Otomobil piyasasında son durum ne? 500 bin liraya 2. el otomatik otomobiller neler? İşte detaylar...Barış Önal
PEUGEOT 308: 2009 Model - 322 bin KM - 500 bin TL
OPEL ASTRA: 2005 Model 226 bin KM - 500 bin TL
RENAULT FLUENCE: 2012 Model - 303 bin KM - 500 bin TL
SEAT PUNTO: 2012 Model - 240 bin KM - 500 bin TL
FİAT PUNTO: 2012 Model - 213 bin KM - 500 bin TL
