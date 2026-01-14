Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Karara göre 6 Şubat’ta itibaren yurt dışından internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki 30 euro limiti kaldırıldı. Yapılan düzenleme ile internet üzerinden uygun fiyata alışveriş dönemi sona ererken normal fiyatı ucuz bir ürün için bile ek maliyetler gelecek ve fiyatı katlanacak. Ayrıca yurt dışından verilen tüm siparişler için ayrıntılı gümrük beyannamesi hazırlanacak.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Yapılan düzenleme sert tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda gümrüksüz alışveriş limiti uygulamasının devam etmesini istedi.

Öte yandan uluslararası kampanya platformu olan Change.org'ta imza çağrısı yapıldı. Kampanya "Yurt Dışı Alışverişte Beyanname Muafiyeti 150€’ya Geri Dönsün" başlığı ile başlatıldı.

BAKAN BOLAT DÜZENLEMEYİ BÖYLE SAVUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tepki çeken düzenlemeyi savundu. Bolat, CHP’nin düzenlemeyi çarpıttığını savunarak, İthal ürünlerin yüzde 81’inin uygunsuz çıktığını vurguladı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Buradan size bir malzeme çıkmaz. Biz vatandaşlarımız için, tüketicilerimiz için haklı, doğru olan neyse yapmaya, vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

DÜZENLEMENİN GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Tepki çeken düzenlemeyle ilgili tartışmalar devam ederken Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kara, cari açıktaki artışa dikkat çekerek, “Ekonomi yönetiminin yurt dışından alınan ürünlerin online alışverişini kısıtlaması muhtemelen bu yüzden” dedi.

Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Aylık dış açık mevsimsel düzeltildiğinde kaygı verici (4 milyar$) noktaya geliyor. Mevcut kur rejiminin sürdürülebilmesi için aylık açığın en fazla 3 milyar$’a çekilmesi lazım. Ekonomi yönetiminin yurt dışından alınan ürünlerin online alışverişini kısıtlaması muhtemelen bu yüzden”