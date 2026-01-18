Çatışmaların ve askeri hareketliliğin arttığı Suriye'de SDG terör örgütünün sözd lideri Mazlum Abdi ile görüşen Cumhurbaşkanı Şara, Irak ve Türkiye sınırındaki tüm gümrük ve sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesini istedi.

Şam yönetiminin kontrol altına aldığı bölgeler şöyle:

Şara ve Abdi'nin görüşmesi, Suriye ordusunun cuma gecesi SDG'ye yönelik operasyon başlatmasının ardından geldi. Şimdiye kadar kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava bulunuyor.

Suriye'de artan çatışmalar sonrası 10 Ocak'ta Suriye yönetimi SDG'ye operasyon düzenlemişti. Londra merkezli Al-Majalla’dan çıkan bilgiye göre, Suriye hükümeti, Şara ile Mazlum Abdi arasında 10 Ocak’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddelik yeni bir yol haritası sundu ancak gazeteci Amberin Zaman, Mazlum Abdi'nin söz konusu teklifi kabul etmediğini söyledi.

ŞARA'NIN 12 MADDESİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Orduya katılım: SDG’nin talep ettiği gibi birlik veya tugay halinde değil, "bireysel" olarak Suriye ordusuna katılması.

Sınır kapıları: Irak ve Türkiye sınırındaki tüm gümrük ve sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesi.

Sınır güvenliği: Türkiye ve Irak sınır hattının tamamen Auriye Arap Ordusu’na teslim edilmesi.

Arap bölgelerinden çekilme: Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Deyrezor ve Rakka vilayetlerinden DSG’nin tamamen çekilmesi.

Enerji kaynakları: Tüm petrol ve gaz yatakları ile tesislerinin Şam yönetimine teslimi.

Su ve barajlar: Barajların ve su tesislerinin kontrolünün merkezi hükümete verilmesi.

Haseke yönetimi: Haseke vilayetinde Şam ve yerel yönetim arasında "ortak idare" kurulması.

Valilik teklifi: DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Haseke Valisi olarak atanması.

Hükümette temsil: Savunma ve İçişleri Bakan Yardımcılığı gibi belirli üst düzey hükümet makamlarının Kürt temsilcilere verilmesi.

Siyasi katılım: Kürt temsilcilerin Suriye Parlamentosu’na katılmasına olanak tanınması.

Hakların tanınması: Cumhurbaşkanı Şara’nın geçtiğimiz günlerde çıkardığı kararname uyarınca Kürt haklarının resmen tanınmasının teyit edilmesi.