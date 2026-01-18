ABD’nin Virginia eyaletinde gelir idaresi memuru Brendan Banfield (39), eşi Christine Banfield’ı (37) ve eve davet ettiği Joseph Ryan’ı (39) öldürmek suçundan yargılanıyor.
Aşk üçgeni çifte cinayetle bitti: Dadı her şeyi anlattı: Cani kocanın karanlık planı
ABD’de bir kadın cinayetinde, sanık konumundaki kocanın çocukların dadısıyla gizli ilişki yaşayarak iş birliği yaptığı ortaya çıktı.
Dava, dadının savcılıkla anlaşmaya varmasıyla yön değiştirdi.
Savcılık, Brendan’ın evin yatılı dadısı Brezilyalı Juliana Peres Magalhaes (25) ile işbirliği yaptığını iddia ediyor.
İddiaya göre Brendan ile dadı Juliana evde gizli birliktelik yaşıyordu. Brendan boşanmak istiyordu fakat boşanma masrafları ve nafaka ödemekten kaçınmak için bir plan kurdu.
Dadıyla birlikte bir internet platformunda sahte bir hesap açtılar.
Bu hesap aracılığıyla tanıştığı Joseph Ryan’ı (39) evine cinsel fantezi talebiyle davet etti. Joseph eve gelir gelmez silahla vurularak öldürüldü.
Ardından Brendan, eşi Christine’i yatakta defalarca bıçakladı.
Amaç, olayı eve giren bir yabancı tarafından işlenmiş bir cinayet gibi göstermişti.
2023’teki çifte cinayet sonrası Brendan’la birlikte tutuklanan Juliana, uzun süre koruduğu sessizliği bozdu.
Hapishaneden Brendan’a gönderdiği mektuplar da delil olarak sunuldu.
Savcılık, Brendan’ın eşinden kurtulmak için Juliana’nın kendisine duyduğu ilgiden yararlandığını öne sürüyor.
Müebbet hapis cezası talep ediliyor.