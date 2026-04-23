Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattındaki tampon bölgede meydana gelen mayın patlamasında bir kadın çoban ağır yaralandı.

İddiaya göre, hayvanlarını otlatmak amacıyla yasaklı alana giren 60 yaşındaki Vetha Tektaş, yerde bulunan mayına basınca şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan sınır hattında görev yapan askerler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tektaş’ı yasaklı bölgede yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamada ayağının koptuğu öne sürüldü.

Olayın ardından güvenlik güçleri sınır hattında geniş çaplı önlem alırken, bölgede inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.