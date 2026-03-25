Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından suyun bilinçli kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Su Tasarrufu Kahramanları" projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler; su tasarrufu, suyun önemi ve iklim değişikliği konularındaki düşüncelerini kaleme aldıkları kompozisyonlar ve yaptıkları resimlerle ifade etti. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Abdulkerim Yavuz, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, kurum yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, tiyatro gösterisiyle başlarken, ardından su bilincine dikkat çeken sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, suyun hayatın temel unsuru olduğunu vurgulayarak, "Sadece öğrenmek yetmez, öğrendiklerimizi hayatımıza uygulamalıyız. Su, tüm canlıların ortak ihtiyacıdır. Eğer tasarruf yapmazsak en büyük su kaynakları bile tükenebilir. Gelecekte susuzluk yaşamamak için bugünden bilinçli olmalıyız" dedi.

İklim değişikliğinin etkilerine de dikkat çeken Gülpınar, suyun gelecek nesillere bırakılması gereken en önemli emanetlerden biri olduğunu belirterek, çocukların bu bilinçle yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Abdulkerim Yavuz ise suyun korunmasının hayatın korunması anlamına geldiğini dile getirerek, "Öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Bu proje ile su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Tasarruf Kahramanları" resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.