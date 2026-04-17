Şanlıurfa'nın Siverek Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Saldırgan polis tarafından engellenerek gözaltına alındı.

Birgün'ün haberine göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda sonucunda son anda engellendi.

YARALANMA OLMADI

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okula gelen bir veli, öğretmene saldırmaya çalıştı. Yaşanan olayda öğretmen herhangi bir şekilde yaralanmadı.

Yerel medyada yer alan habere göre okulda bulunan polis ekipleri, saldırı girişimine müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen veli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

VALİLİK: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denildi.