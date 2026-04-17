Türkiye Raporu'ndan yeni anket: Yüzde 50'lik oran gündem oldu

Türkiye Raporu’nun yeni anketi vatandaşların hangi partiye oy vereceğinin kararını çoktan verdiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, hangi partiye oy vereceği konusunda en net duruşu sergileyen kitle İYİ Parti seçmeni olurken, kararsızların ve sandığa gitmeyeceklerin profili dikkat çekti.
Türkiye Raporu tarafından hazırlanan yeni ankete göre, siyasi partilerin seçmen tabanlarındaki "sadakat" ve "kararsızlık" oranlarını gözler önüne serdi. Anket sonuçlarna göre her 2 kişiden biri (yüzde 50'ye yakını)hangi partiye oy vereceğini çoktan seçmiş durumda.Fatih Ergin
EN KARARLI SEÇMEN GRUBU
Ankette "Hangi partiye oy vereceğim net" diyenlerin oranına bakıldığında, partiler arasındaki sadakat hiyerarşisi şu şekilde şekillendi:
İYİ Parti, yüzde 73,4 ile seçmeni en kararlı parti konumunda.
AK Parti, yüzde 65,1 ile ikinci sırada yer alırken, seçmeninin yüzde 14,7’si karar vermek için beklediğini belirtiyor.
MHP, yüzde 60,7 kararlılık oranıyla üçüncü sırada.
Dem Parti, yüzde 60,3 kararlı seçmen oranına sahip.
CHP ise yüzde 58,6 ile ana akım partiler arasında seçmen kararlılığı en düşük olan grup olarak öne çıktı.
Anket sonuçlarında "Hiçbir parti"nin kendisini tam temsil etmediğini düşünmesine rağmen sandığa gideceğini söyleyenlerin oranı en yüksek "Kararsızlar" (yüzde 16,5) ve CHP (yüzde13,6) seçmeninde görüldü.
Ankete göre, seçmenlerin yaklaşık yarısı hangi partiye oy vereceği konusunda tam bir netlik içindeyken, "bekle-gör" politikasını benimseyen önemli bir kitle siyasi dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.
SEÇMENİN YÜZDE 47'Sİ "KARARIM NET" DİYOR
Anketin en güçlü verisi, seçmen sadakatini temsil eden kesimden geldi. Katılımcıların yüzde 50'ye yakını (yüzde 47,6) hangi partiye oy vereceği konusunda hiçbir şüphe duymadığını ve kararının net olduğunu belirtti. Bu oran, Türkiye’deki kemikleşmiş seçmen tabanının gücünü bir kez daha teyit etti.
Ankette dikkat çeken en büyük ikinci dilim ise henüz kararını netleştirmemiş olanlar. Verilere göre:
Yüzde 19,2’lik bir kesim, tercih yapmak için henüz erken olduğunu düşünerek süreci gözlemlemeyi tercih etti.
Seçmenlerin yüzde 11,8’i sandığa gideceğini ancak mevcut parti tercihinin değişebileceğini ifade etti.
Ankette hiçbir partinin kendisini tam olarak temsil etmediğini düşünen ancak buna rağmen vatandaşlık görevini yerine getirerek oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10,1 olarak ölçüldü.
SANDIĞA KÜSKÜNLER YÜZDE 10'UN ALTINDA
Araştırmada sandığa gitmemeyi düşünenlerin oranı yüzde 9,5’te kaldı. Fikri olmayan veya cevap vermeyenlerin oranının yüzde 1,8 gibi oldukça düşük bir seviyede seyretmesi, seçmenin süreci yakından takip ettiğini ve politikaya olan ilginin yüksekliğini gösterdi.
