Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar tahliye edildi.

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Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Bu kişilerden 3’ü hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Öte yandan, 2 kişinin yangın çıkan dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıkarak mahsur kalan bir kadını kurtardığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.