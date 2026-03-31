İsviçre ile deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazanan Almanya ikinci hazırlık karşılaşmasında Gana'yı Stuttgart'ta konuk etti.

ALMANYA HAVERTZ'İN PENALTISIYLA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

MHP Arena'da oynanan zorlu karşılaşmaya iki takımın da kontrollü başladı. İlk yarı golsüz eşitlikle bitecekken Almanya'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Arsenalli yıldız Kai Havertz beyaz noktadan ağları havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.

GANA FATAWU İLE BERABERLİĞİ BULDU

İkinci yarıda Almanya daha baskılı oynayan taraf olsa da girdiği pozisyonları sonuçlandıramayak farkı artırmakta başarılı olamadı. Gana karşılaşmanın 70. dakikasında Abdul Fatawu'nun golüyle beraberliği yakaladı.

SANE WOLTEMADE'NİN YERİNE OYUNA GİRERKEN YUHALANDI

Dakikalar 78'i gösterdiğinde gole ihtiyacı olan Almanya'da dikkat çeken bir değişiklik yaşadı.

Stuttgart'ın sezon başında Newcastle United'a sattığı yıldız oyuncu Nick Woltemade kenara gelirken Julian Nagelsmann oyuna Galatasaraylı Leroy Sane'yi sürdü. Ancak Sane'nin kenardan oyuna girmesi Alman taraftarların tepkisini çekti. Tribünlerdeki yuhalama seslerinin eşliğinde Sane sahaya adımını attı.

GALİBİYET GOLÜNDE ASİSTİ YAPARAK TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Almanya son dakikalarda galibiyet için yüklenirken sağ kanatta topla buluşan Sane Wirtz'e pasını aktararak ceza sahası içerisine koştu. Wirtz, Goretzka'yı gördü. Goretzka da yine ceza sahasına giren Sane'ye doğru topu kaldırdı.

Sane topu kafayla indirerek kale önündeki Deniz Undav'a harika bir servis yaptı. Stuttgartlı forvet kendi evinde yakaladığı bu fırsatı 88. dakikada golle sonuçlandırarak Almanya'ya galibiyeti getirdi. Ancak pozisyonun gelişiminde ve son gol pasında imzası bulunan Sane böylelikle kendisine yönelik tepkilere de sahada cevap vermiş oldu.

Almanya mücadeleyi 2-1 kazanırken maç sonu galibiyet golünü atan Deniz Undav yaptığı açıklamada, "Leroy veya başka herhangi bir oyuncu bir sonraki sefer oyuna girdiğinde yuhalanmamasını istiyorum. Takımın arkasında durmalısınız. Umarım turnuvada böyle bir şey olmaz." diyerek Sane'ye destek oldu.

NAGELSMANN: 'SANE'YE YAPILANIN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Ayrıca teknik direktör Nagelsmann da Sane'ye yapılanları şu sözlerle kınadı:

"Genel olarak, oyuncumuzun daha ilk şansını bile bulamadan yuhalanmasından hoşlanmıyorum. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum, ama herkesi memnun etmek mümkün değil."