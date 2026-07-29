Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Sanayi sitesinde bulunan bir kereste imalathanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin büyümesini önledi.

Yangın, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste imalathanesinde meydana geldi. İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.