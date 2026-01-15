Sanal kumar kara denil gibi büyüyor. Pek çok yurttaş sanal kumar borcu yüzünden yaşamına son veriyor. Çankırı'da öğretmen Şafak Çelik'in ölümünün ardından bu kez terör gazisi Ferdi Çatal, gazi olduğu durakta intihar etti.

Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bulunduğu halk otobüsüne 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, kumar borcu dolayısıyla bunalıma girdi. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada yaşamına son verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Gazi Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği belirledi.

'KUMAR OYNAYAN EN SON HAYATIYLA KUMAR OYNAR'

Yaşamına son vermeden önce veda videosu çeken Çatal "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey 'bir seferden bir şey olmaz' diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

Gazi Ferdi Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.