Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesinde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Kırmızı-beyazlı kulüp,14 yaşında hain bir saldırıda hayattan koparılan Trabzonspor taraftarı Mattia Ahmet Minguzzi ile şehit Eren Bülbül’ü unutmadı.

'DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AHMET'

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, 23 Nisan’ın hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Mattia Ahmet Minguzzi’nin doğum günü olduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Bir yanımız mutlulukla dolu, bir yanımız hüzünlü. Çünkü bugün, genç yaşta aramızdan koparılan evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum günü. Hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılmasaydı 16 yaşına basacaktı. Doğum günün kutlu olsun Ahmet. Biz her 23 Nisan'da seni ve o güzel gülüşünü hatırlayacağız.” ifadelerine yer verildi.

İKİ ŞEHRİ BULUŞTURAN MEKTUP

Videoda yer alan mektup, iki Karadeniz şehri arasındaki rekabetin ötesinde kardeşlik mesajı verdi.

“Samsunlu kardeşleri” imzasıyla paylaşılan satırlarda Samsunspor taraftarı bir çocuk tarafından yapay zekayla ş, “Yine bir Samsunspor-Trabzonspor maçı geldi. Buralar çok kalabalık ama biz en çok, senin o gülen yüzünü arıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geliyor. Bizim bayramımız, senin bayramın. Ama bir yanımız eksik, bir koltuk boş. Keşke burada olsaydın da senin bordo-mavinle, benim Atatürklü Armam yan yana gelseydi.” denildi.

EREN BÜLBÜL DETAYI TAKDİR TOPLADI

Samsunspor’un paylaşımında Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’e de yer verilmesi büyük beğeni topladı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Karadeniz ekibinin bu ince düşüncesini övdü.

KUPA DERBİSİ ÖNCESİ ANLAMLI MESAJ

23 Nisan Perşembe günü oynanacak kritik Türkiye Kupası maçı öncesinde gelen bu paylaşım, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.