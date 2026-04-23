Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ilk karşılaşmasında taraftarı önünde JL Bourg ile karşı karşıya geldi. Akatlar’daki mücadelede temsilcimiz parkeden 72-60 mağlup ayrıldı ve seride 1-0 geri düştü.

HÜCUMDA EN KÖTÜ GECELERDEN BİRİ

Sezon boyunca tempolu ve etkili hücum performansıyla dikkat çeken Beşiktaş GAİN, finalin ilk ayağında istediği ritmi bulamadı. Siyah-beyazlılar yalnızca 60 sayı üretirken sezonun en düşük hücum performanslarından birini sergiledi.

İlk çeyreği 18-10 geride kapatan temsilcimiz, soyunma odasına da 35-26 geride gitti. Üçüncü periyotta fark çift hanede kaldı.

SON ÇEYREKTE DÖNÜŞ YETMEDİ

Son çeyreğe 55-41 geride giren Beşiktaş GAİN, taraftar desteğiyle geri dönüş için savaştı. Ancak Fransız ekibi kritik anlarda hata yapmadı ve karşılaşmayı 72-60 kazanarak seride avantajı kaptı.

EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş GAİN, bu yenilgiyle EuroCup’taki 12. iç saha maçında ilk kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa’da yakaladığı etkileyici iç saha serisini de finalde kaybetti.

ALIMPIJEVIC’TEN TARAFTARA SÖZ

Başantrenör Dusan Alimpijevic, maç sonrası umut veren mesajlar verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Onlar daha çok hak etti. Daha hazırdılar. Bazı şeylere bizden daha çok odaklandılar. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada fena değildik. Hücumda sorun olduğu aşikar. Bu yüzdelerle oynuyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu taraftara karşı üçüncü maçı oynatmaya mecburuz. Taraftarımıza söz veriyorum. Buraya üçüncü maçta dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi.

İKİNCİ MAÇ FRANSA’DA

Serinin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü Fransa’da, JL Bourg’un sahası Ekinox Salonu’nda oynanacak. Beşiktaş GAİN’in kupa umutlarını sürdürmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.