Süper Lig’in iki önemli orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Fred için Brezilya’dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Torreira ve Fred aynı takımda buluşabilir: Teklif yapıldı
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ve Fenerbahçe forması giyen Fred aynı takımda buluşabilir. İki yıldıza Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı talip oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Atletico Mineiro, iki yıldızı da kadrosuna katmak için ciddi bir çalışma yürütüyor
Kulübün futbol direktörü Paulo Bracks’ın her iki oyuncu için de girişimlere başladığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.
FRED İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Haberde, Fenerbahçe forması giyen Fred’in bir süredir Atletico MG yönetimiyle iletişim halinde olduğu ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Brezilya ekibinin, deneyimli orta sahayı yeni sezon planlamasında kilit bir isim olarak gördüğü ve transferi bitirmek için ısrarcı olduğu belirtildi.
TORREIRA’YA TEKLİF YAPILDI
Galatasaray’da forma giyen Lucas Torreira’ya ise 4.5 milyon Euro’luk bir teklif sunulduğu ancak Uruguaylı oyuncunun şu aşamada takımında kalmayı tercih ettiği için bu öneriyi geri çevirdiği kaydedildi.
Buna rağmen Brezilya temsilcisinin Torreira’dan vazgeçmediği ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
TEMMUZ’DA YENİ HAMLE BEKLENİYOR
Atletico MG’nin, Brezilya transfer döneminin resmi olarak açılacağı 20 Temmuz itibarıyla hem Fred hem de Torreira için yeniden daha güçlü tekliflerle masaya oturmayı planladığı ve iki oyuncuyu aynı takımda buluşturma hedefini sürdürdüğü öne sürüldü.