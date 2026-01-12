Sezonun 2. yarısına daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Samsunspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Karadeniz ekibi kanat transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi. 24 yaşındaki Elayis Tavsan transferi için büyük aşama kaydedildi.

Oyuncu tarafıyla anlaşmaya varan Samsunspor, kulubü Reggiana ile görüşmelere devam ediyor. Karadeniz ekibi, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'la kadrosunu güçlendirdi.

Samsunspor, Musaba'nın ayrılığı ve Emre Kılınç'ın da sakatlığından dolayı kanat bölgesine de en az 2 takviye yapacak.

REGGIANA KARNESİ

Elayis Tavsan, bu sezon Reggiana formasıyla 18 resmi maçta 3 gol ve 1 asist yapmayı başardı.