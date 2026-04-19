Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Samsunspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi ise Gürcan Hasova.
SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cengiz, Toure, Oh.
SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ (CANLI ANLATIM)
Gürcan Hasova'nın düdüğüyle karşılaşmaya Beşiktaş başladı.
UDUOKHAI ARAYA GİRDİ
4' Samsunspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Beşiktaş'ta Uduokhai araya girdi.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
7' Beşiktaş’ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Murillo ortayı yaptı, Oh’un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
SAMSUNSPOR SAVUNMASI ARAYA GİRDİ
9' Orkun Kökçü'nün merkezden attığı pasta Samsunspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
CENGİZ'İN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI
12' Orkun Kökçü’nün pasında hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.