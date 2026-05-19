19 Mayıs 1919, sadece takvimdeki bir yaprak ya da askeri bir stratejinin başlangıcı değildir; işgal altındaki bir imparatorluğun en karanlık döneminde, manda ve himayeyi reddeden bir milletin topyekûn ayağa kalkışıdır.

Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, her türlü imkânsızlığa rağmen "Ya istiklal ya ölüm!" diyerek modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk harcını o gün, o sahilde karmıştır.

19 Mayıs, bağımsızlığın bir lütuf değil, karakter olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği günün adıdır.

İSTİKLAL MÜCADELESİNDEN İSTİKBAL GÜVENCESİNE: NEDEN GENÇLİK?

Dünya tarihinde eşine az rastlanır şekilde, bir ülkenin kuruluş günü ve en büyük askeri dönüm noktası gençliğe armağan edilmiştir. Atatürk, kurduğu cumhuriyetin dinamik, yenilikçi ve kalıplaşmış düşüncelerden uzak kalabilmesinin tek yolunun onu genç zihinlere emanet etmek olduğunu biliyordu.

19 Mayıs’ın "Gençlik ve Spor Bayramı" olması, bir ulusun kendi geleceğini ve devrimlerini her daim taze, dinamik ve ileriye dönük tutma felsefesinin en somut göstergesidir.

19 MAYIS’I ANLAMAK: GEÇMİŞİN MİRASIYLA YARINI İNŞA ETMEK

Bugün 19 Mayıs’ı anmak; sadece tarihi bir günü yâd etmek değil, o günün vizyonunu günümüze taşımaktır.

Atatürk’ün gençliğe yüklediği sorumluluk; bilimin, sanatın, felsefenin ve çağdaş uygarlık düzeyinin takipçisi değil, öncüsü olmaktır. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme ideali, tam 107 yıl önce Samsun’da yakılan o meşalenin ışığında bugün de yolumuzu aydınlatmaya ve tam bağımsız Türkiye idealini diri tutmaya devam ediyor.