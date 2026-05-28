Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adresler ile araçlarda arama yapıldı.

Ekiplerin K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K. (22) isimli şüphelilerin bulunduğu ikamet ve araçlarda gerçekleştirdiği aramalarda toplam 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

Operasyon sırasında gözaltına alınan U.A.’nın “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan da arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.