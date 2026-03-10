Olay, Atakum ilçesi 1108. Sokak’ta Anafartalar Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir genç 20 katlı binanın üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, müzakereci polis memuru gençle konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Bir süre devam eden görüşmelerin ardından genç, polis ekiplerinin çabası sonucu bulunduğu yerden aşağı indirildi.