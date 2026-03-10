Yerli otomobil markası Togg’un 2024 ve 2025 mali dönemlerinde üst üste milyarlarca liralık zarar kaydetmesi, sektör paydaşları arasında geniş çaplı bir yankı buldu.

Otomotiv dünyasının deneyimli isimlerinden, eski Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu, markanın içinde bulunduğu mali tabloyu ve stratejik zorlukları küresel örneklerle değerlendirdi. Doğu, şirketin önümüzdeki süreçte büyük bir fona veya gruba devredilebileceğini söyledi.

MALİ AÇIDAN BASKI YAŞIYOR

Elektrikli araç pazarında giderek sertleşen rekabet koşulları ve değişen küresel pazar dinamikleri, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un mali tablolarında belirgin bir baskı yaratıyor.

Şirketin 2024 yılında kaydettiği 13,7 milyar liralık işletme zararının ardından, 2025 yılını da 14,6 milyar Türk lirası zararla kapattığının ortaya çıkması, otomotiv endüstrisinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, sektörün duayen isimlerinden ve eski Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden analiz yaptı. Doğu, Togg'un bugüne kadar yaptığı doğruları ve düştüğü stratejik hataları masaya yatırırken, markanın geleceğine dair dikkat çekici tespitlerde bulundu.

ARAÇ ENDÜSTRİSİNİN YAKIN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTTU



Hakan Doğu, değerlendirmesinde elektrikli araç endüstrisinin yakın geçmişine ışık tuttu. 2013-2015 yılları arasında Renault-Nissan ittifakının elektrikli araçlarda tartışmasız bir lider olduğunu ve geleceği seri üretime geçiren ilk şirket konumunda bulunduğunu hatırlatan Doğu, o dönemde Tesla'nın yalnızca lüks bir butik üretici seviyesinde kaldığını belirtti.

Karar'ın haberine göre, Doğu, borsaların ilk seri üretim girişimlerini görmezden gelmesine karşın, milyarlarca dolarlık zararına rağmen Tesla’ya geniş bir finansal kredi açıldığını belirtti. Elon Musk’ın 2017 yılında koltuğunu kaybetme noktasına geldiğini hatırlatan uzman, şirketin ancak satın alma teşvikleri ve karbon sertifikası satışları sayesinde düzlüğe çıkabildiğini ifade etti. Bu tarihsel süreci örnek gösteren Doğu, sektörde başarılı olmak için vizyonun ötesinde, güçlü bir finansal direncin ve dış desteklerin kritik bir rol oynadığının altını çizdi.

KİŞİSEL OLARAK DESTEKLİYOR

Doğu, Togg'un Türkiye için büyük bir umut kaynağı olarak yola çıktığını ve projenin başlangıcından bu yana kişisel desteğini sürdürdüğünü ifade ederken, mevcut stratejik yaklaşımla markanın önündeki hareket alanının daraldığını savundu. Uzmanın analizine göre ortaya çıkan zararın kökeninde, elektrikli araç üretiminin doğası gereği henüz tam kârlılığa ulaşmamış bir iş modeli olması ve şirketin hedeflenen yüksek hacimli seri üretim rakamlarını yakalayamaması bulunuyor.

Teknolojinin çok hızlı değiştiği bir ekosistemde devasa Ar-Ge harcamalarının zorunlu olduğunu hatırlatan deneyimli yönetici, pek çok küresel otomotiv devinin bu açmazdan çıkmak için hibrit teknolojilere yöneldiğini ancak Togg'un henüz böyle bir esneklik veya yönelim göstermediğini kaydetti.

'TÜRKİYE'YE UYGUN DEĞİL'

Togg’un bir otomobilden ziyade "akıllı cihaz" olarak tanımlanmasının uzun vadeli perspektifte doğru bir vizyon olduğunu belirten Doğu, bu stratejinin uygulanma zamanlamasına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Türkiye gibi bin kişiye düşen araç sahipliği oranının 170 gibi görece düşük seviyelerde olduğu bir pazarda bu yenilikçi satış modelinin henüz karşılık bulmadığını ifade etti.

Sektörün klasik ticari kurallarının ve satış dinamiklerinin göz ardı edilmesinin, pazar payını ve üretim adetlerini artırmanın önünde bir engel olarak kaldığını savunan eski CEO, şirketin büyük umut bağladığı yurt dışı pazarlarına giriş sürecinin de hedef pazarların gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilememesi nedeniyle istenilen ivmeyi yakalayamadığını belirtti.



DEVRETMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK



Hakan Doğu, artan maliyetler, kârlılık sorunu ve stratejik tıkanıklıklar ışığında Togg'un kurumsal yapısında önemli değişiklikler yaşanabileceğini ileri sürdü. Otomotiv duayeni, şirketin önümüzdeki dönemde yerli büyük bir gruba (yabancı ortaklık ihtimali dahil) veya doğrudan Türkiye Girişim Fonu'na devredilebilecek bir duruma geldiğini öngördü.

Doğu, bu kritik aşamadan sonra Togg için tamamen yeni bir yol haritasının kurgulanması gerektiğinin altını çizdi. Markanın piyasaya sürmeye hazırlandığı B segmentindeki yeni modelin stratejik açıdan isabetli bir hamle olduğunu belirten uzman, bu hamlenin şirketi yıllık 100 bin adetlik üretim eşiğinin üzerine taşımasını beklediğini ifade ederek analizini tamamladı.