Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu öncesi katılımcılar şekillenmeye başladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda lig aşamasına katılmayı garantileyen 29 takım belli oldu.

GALATASARAY DEVLER ARASINDA

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray da doğrudan lig aşamasına katılım hakkı elde eden ekipler arasında yer aldı.

Sarı kırmızılılar, Avrupa’nın dev kulüpleriyle birlikte yeni sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek.

İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN 5'ER TAKIM

Premier Lig’den Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool turnuvaya doğrudan katılım hakkı kazandı.

İtalya’dan Inter, Napoli, Roma ve Como; İspanya’dan Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid ve Real Betis listede yer aldı.

Bundesliga’dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart organizasyona katılırken Fransa’dan Paris Saint-Germain, Lens ve Lille Devler Ligi bileti aldı.

Portekiz’den Porto ve Sporting CP, Hollanda’dan PSV Eindhoven ile Feyenoord da lig aşamasına katılmayı garantiledi.

KALAN 7 TAKIM ELEMELERLE BELİRLENECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni sezonunda lig aşamasında toplam 36 takım yer alacak.

Şu ana kadar 29 takım yerini garantilerken kalan 7 ekip eleme ve play-off turları sonunda belli olacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de 2. ön eleme turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için mücadele edecek.

2026-2027 sezonunun finali ise 5 Haziran 2027 tarihinde Atletico Madrid’in stadı Metropolitano’da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına doğrudan kalan 29 takım şöyle: