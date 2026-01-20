Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed el-Ömer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SDG'nin kamp çevresindeki mevzilerden çekilme niyetini ABD’ye bildirdiği ancak fiili devir teslim sürecinin geciktirildiğini söyledi.

"KAMPIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN HAZIRIZ"

Bu geciktirmenin sahada yeni güvenlik riskleri doğurabileceğine dikkat çeken el-Ömer, El-Hol kampı ve çevresindeki alanların devralınması için tüm hazırlıkların tamamlandığı vurguladı. "Şam, kampın güvenliğini sağlama, istikrarı koruma ve olası terör örgütü girişimlerini engelleme konusunda hazır" dedi.

"SORUMLUSU SDG'DİR"

Devir sürecinin biran önce tamamlanması gerektiğini söyleyen el-Ömer, olası bir boşluğun büyük güvenlik riskleri doğurabileceğini kaydetti.

Şam yönetimi, "gecikmeden kaynaklanabilecek tüm olumsuz sonuçların sorumlusu SDG'dir" dedi.

ABD’YE AÇIK ÇAĞRI

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ABD’ye yönelik çağrı oldu. Suriye hükümeti, Amerikan tarafının sürecin daha fazla uzamaması için sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Şam, El-Hol kampı çevresinde oluşabilecek herhangi bir güvenlik boşluğuna izin verilmeyeceğini belirterek, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerinin altını çizdi.