Sürrealizm denilince akla gelen ilk isim olan Salvador Dali’nin en büyük tablosu, Paris’te düzenlenecek dev bir müzayedeyle 350 bin dolara alıcı bulmaya hazırlanıyor. 20. yüzyılın en ikonik figürlerinden biri kabul edilen sanatçının bu devasa eseri, sanat dünyasında şimdiden büyük heyecan yaratıyor.



METROPOLİTAN OPERA İÇİN TASARLANAN BENZERSİZ BİR ÖLÇEK



Eserin en dikkat çeken özelliği, 1939 yılında New York’taki Metropolitan Opera’da sahnelenen bir bale gösterisi için özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Yaklaşık 20 × 30 metre ölçülerindeki bu dev çalışma, 13 pano ve dört tuvalden oluşuyor.

Dali’nin “ilk paranoyak-eleştirel balesi” şeklinde nitelendirdiği Bacchanale isimli performans için hayat bulan eser, 9 Kasım 1939’da prömiyerini yaptı. Dali’nin sadece dekoru değil, libretosunu ve kostümlerini de bizzat üstlendiği bu eser, fiziksel boyutları itibarıyla sanatçının gelmiş geçmiş en büyük tablosu sayılıyor. Eserin merkez motifinde ise büyüleyici bir venüs dağı tasviri yer alıyor.



2018 SATIŞ FİYATINI İKİYE KATLAMASI BEKLENİYOR



26 Mart’ta Bonhams’ın geleneksel Sürrealizm müzayedesinde görücüye çıkacak eserin piyasa değeri dudak uçuklatıyor.

Beklenen satış bedeli 200 bin ila 300 bin euro (350 bin dolar civarı).

Bu rakam, tablonun 2018 yılında Sotheby’s müzayedesinde ulaştığı 162 bin 500 dolarlık satış fiyatının yaklaşık iki katına ulaşıyor.

Etkinlikte ayrıca Man Ray, Francis Picabia, André Masson ve Leonor Fini gibi dev isimlerin eserleri de sergileniyor.



UZMANLARDAN TAM NOT: DALİ’NİN SÜRREAL EVRENİNE DALIŞ



Bonhams uzmanı Emilie Millon, belirlenen tahmini değerin eserin izleyici üzerindeki derin etkisinden kaynaklandığını vurguluyor. Millon, tablonun bir yandan gizemli ve rüya gibi bir atmosfer sunduğunu, diğer yandan ise mitolojik, sanatsal ve psikanalitik göndermelerle örülü eşsiz bir manzara çizdiğini ifade ediyor.

Bu satışın başarısı, küresel sanat piyasasında Paris’in yükselen konumunu ve Sürrealist sanat eserlerine yönelik katlanarak artan koleksiyoner ilgisini gözler önüne seriyor.