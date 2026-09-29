Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarında yaşanan olayların ardından geniş çaplı bir denetim süreci başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu gelişmeleri tüm yönleriyle incelemesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi.

Bu talimatın ardından, denetimi yürütecek kurumun en üst kademesinde bir görevden ayrılma kararı alındı.

'TAM BİR TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKLA YÜRÜTMEK AMACIYLA'

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, inceleme sürecinin başlamasıyla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevlerini bıraktı.

Alınan bu kararın, başlatılan denetim sürecinin şeffaflığına gölge düşürmemek adına atıldığı bildirildi.

Tanrıkulu'nun Borsa İstanbul'dan ayrılma gerekçesi, "süreci tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek" olarak aktarıldı.

TANRIKULU: 'İNCELEME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR'

Salih Tanrıkulu NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

'İNŞALLAH BU SÜRECİ SÜRATLE NETİCELENDİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda fon soruşturmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu:

"Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdik. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.

İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var."