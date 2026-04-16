İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırıların ardından Türkiye genelinde harekete geçti. 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırılırken, okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetim başlatıldı.

Bakanlık talimatıyla uygulamaya alınan tedbirler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde görev yapan polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Şüpheli görülen kişiler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, araçlar da tek tek durdurularak incelendi.

ANKARA’DA GENİŞ KAPSAMLI UYGULAMA

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokuldan liseye kadar birçok eğitim kurumunun çevresinde görev aldı. Ekipler, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak amacıyla yoğun mesai harcadı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği bildirildi. Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için ihtiyaç halinde takviye ekiplerin de devreye alınacağı belirtildi.

TEDBİRLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Yetkililer, güvenlik önlemlerinin ülke genelinde yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenecek stratejilerle kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

İstanbul’da da bazı okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Araçlar kontrol edilirken, çevrede bulunan şüpheli kişiler üzerinde GBT uygulamaları yapıldı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK TOPLANTISI

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla çevrim içi bir toplantı düzenlendi. Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde saat 09.00’da başlayan toplantıda, okul ve çevrelerinde alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıya valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürlerinin yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da katıldı.