Kahramanmaraş da okul saldırısında 9 canımızı yitirdik. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı.

Saldırılarda çocukları öldürülen velilerde güvenlik durumuna isyan etti.

Bunlardan bir tanesi de Yusuf Tarık Gül'ün KHK'lı eski polis babası oldu.

"BU ACILARIN HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ?"

Valiye tepki gösteren KHK'lı baba şu ifadeleri kullandı:

Benim oğlumun polis babasını 1758 gün 'terörist' diye içeri attınız. Şimdi de 'vatan sevdalıları'nın oğlu benim oğlumu öldürdü!" 1758 gün hukuksuzca hapsedilen KHK'lı baba oğluna henüz yeni kavuşmuştu. Bu acıların hesabını nasıl vereceksiniz?