Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Aydın’ın Çine ilçesinde yaşandığı öne sürülen ağaç kesimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dernek, bölgede çok sayıda ağacın izinsiz ve haber verilmeden kesildiğini belirtti.

Paylaşımda, “200 yıllık armut. Yıllarca büyütülmüş fıstık çamları. Köylünün tapulu arazisi. Hepsi bir gecede, izinsiz, habersiz yok edildi” ifadelerine yer verildi.

Dernek ayrıca, olayla ilgili şirket tarafından yapılan tek açıklamanın “Yanlışlık oldu” sözleri olduğunu öne sürdü.

'KÖYLÜLERİN DİRENİŞİ SONUCUNDA KESİMLER DURDURULDU'

Gazeteci Özer Akdemir yaptığı paylaşımda, "Aydın Çine'de Seferler köyü Develiler mevkisinde albit madeni işletmesi için pasa döküm alanı yapmak isteyen Kaltun Maden işletmeleri yüzlerce ağacı kesti. Tapulu arazilerindeki ağaçları kesilen köylülerin direnişi sonucunda kesimler durduruldu" ifadelerini kullandı.