Sakarya sokaklarında ekonomik krizin yükünü sırtlayan vatandaşların sesi yükselmeye devam ediyor. Son olarak mikrofonlara konuşan emekli bir vatandaş, hayat pahalılığına karşı sabrının tükendiğini belirterek mevcut yönetime ve iktidarın sembolü olan "ampul" figürüne sert eleştirilerde bulundu.

"SANDIK ŞART OLDU"

Geçim sıkıntısının artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini ifade eden Sakaryalı emekli, çözümün ancak erken bir seçimle mümkün olabileceğini savundu. Mevcut siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı dile getiren vatandaş, şu ifadeleri kullandı: "Seçim olmalı, yapılmalı. Gerçekten bu seçim yapılmalıdır. Bu lambadan bıktık, usandık, bezdik."

UMUDU ÖZGÜR ÖZEL VE İNDİRİMDE

Siyasi tercihini açık yüreklilikle dile getiren emekli vatandaş, değişim için adres olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i işaret etti. Hayat pahalılığının son bulması için tek çarenin yönetim değişikliği olduğunu vurgulayan vatandaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onun yerine Özgür Özel gelmeli. Ben hep CHP’ye oy verdim, ondan başka yere de vermem çünkü belki o indirim yapar. Artık nefes alacak halimiz kalmadı."

Sakarya’daki bu çıkış, son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin beklentilerini ve siyasi tercihlerindeki keskinleşmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.